В Украине зараженных коронавирусом уже больше 800 человек

Только за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 135 человек

В Украине снова выросло число инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день заразились уже 804 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. По состоянию на утро в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19", – заявили в Минздраве.

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Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля в Украине было подтверждено 794 случая заражения коронавирусом, а количество летальных случаев возросло до 20. При этом уже вылечились 13 человек. В то же время Виктор Ляшко отмечал, что умирают люди не обязательно от коронавируса. По его словам, наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, находятся в группе риска. Читайте подробней, что известно о жертвах COVID-19 в Украине.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреля

А тем временем в Украине прогнозируют пик распространения коронавируса на вторую половину апреля, а, например, министр внутренних дел Арсен Аваков почти уверен, что карантин будет продлен и в мае украинцы еще будут сидеть дома. В то же время врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская в интервью сайту "Сегодня" заявила, что коронавирус останется навсегда.

Видео: facebook.com/KozakovIhor

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