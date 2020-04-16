В Украине заразились коронавирусом почти 800 медиков: в Минздраве прокомментировали

В настоящее время в Украине зафиксировано почти 800 случае заражения коронавирусом среди медицинских работников. Министерство здравоохранения отдельно анализирует каждый такой случай. Об этом на ежедневном брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается заболеваемости медицинских работников COVID-19, на сегодняшний день это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости в Черновицкой области – 126 медицинских работников зарегистрировано", – сказал Степанов.

По его словам анализируется каждый случай: "в связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и в каких условиях".

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"Касательно обеспеченности средствами индивидуальной защиты – каждый день мы увеличиваем эту обеспеченность", – добавил министр.

По его словам, на официальном информационном портале Кабинета министров "Коронавирус в Украине" размещены дашборды, где в режиме on-line публикуется вся информация по обеспеченности как областей, так и каждой больницы.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля

Как сообщалось, по состоянию на утро 16 апреля в Украине официально подтвержден 4 161 случай заражения COVID-19. Умерли 116 человек.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля

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