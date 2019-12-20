В Украине зажглись новогодние огни: ТОП самых красивых и необычных елок

Во Львове гостей встречает минималистичная голубая елка, а в Харькове и Ивано-Франковске стоят прошлогодние

В Киеве открыли главную елку страну. Другие украинские города также же украшены: кто-то справился раньше, а кто-то подгадал открытие новогоднего символа ко Дню святого Николая. Чья елка получилась самой оригинальной?

Главная елка Львова красивая и пышная, редкого голубого цвета, высотой в 17 с половиной метров. В этом году ее украсили только звездой и разноцветными огоньками. Кто-то деревом доволен, есть и те, кто критикует. Однако и те, и другие соглашаются: для действительно праздничного настроения не хватает только снега.

"Чувствуется так, будто не Рождество, а Пасха, действительно. Но ничего, возможно, у нас выпадет снег на Рождество. Очень много классных людей, туристы, очень много туристов", – говорит Мирослава Назаревич, продавец.

Уже четвертый год подряд в Ивано-Франковске устанавливают искусственную елку. Меняют только иллюминацию. Горожанам такая инициатива нравится. Новогоднее дерево нарядно убрано, а главное – в Карпатах осталась плюс одна сохраненная зеленая красавица.

"Она какая-то более яркая, она лучше выглядит украшенной. Не знаю, она мне больше нравится", – говорит Ольга Луцак, жительница Ивано-Франковска. "Потому что если рубить елки, одну, две, три, пять, у нас Карпатах все будет вырублено. И поэтому экологическая катастрофа", – поддерживает ее Татьяна Хагар, еще одна жительница Ивано-Франковска.

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Двадцатиметровый символ Нового года одесситы собрали из искусственной итальянской хвои. Ветки украсили гирляндами и персонажами из "Щелкунчика". На это потратили 4 километра прозрачного шнура со светодиодами.

Елена Корбут, жительница Одессы:

"Очень актуально, учитывая что год Крысы. И Щелкунчик – сказка, ее дети все знают, любят. Поэтому актуально и хорошая идея. Нам с дочкой понравилось".

Харьковская искусственная елка снова самая высокая в Украине – более 40 метров. Как сообщили представители Национального реестра рекордов, соперников у нее не оказалось. Это то же самое дерево, что было в прошлом году, но с новой иллюминацией.

"И атмосфера классная, очень по-новогоднему, все такое праздничное, мне нравится. Елка классная", – говорит Екатерина Голофеева, которая живет в Харькове. "Снега не хватает, а елка, как всегда, хороша. Считаю, что самая лучшая в Украине", – утверждает харьковчанка Екатерина Голофеева.

В Запорожье искусственную елку установили впервые, украшает ее почти тысяча шариков и девяносто светодиодных гирлянд.

"Мы как бы только пришли. И первое впечатление – елка хоть в глаза бросается. Много всего такого, украшений новых, атрибутики. Намного лучше чем в прошлом году", – говорит Анна, жительница Запорожья.

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Высота главной елки страны в этом году более 20 метров. Ее собрали из сосен и пихты, выращенных в лесах Житомирщины. Для декорирования использовали 800 новогодних украшений в виде конфет и три километра гирлянд. Вокруг елки – персонажи Щелкунчика.

Жители столицы елку одобряют:

"Мне очень нравится что выбрали в качестве украшения конфеты это очень мило и очень атмосферно". "Очень хорошо везде, очень атмосферно, чувствуется праздник".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разобрались, сколько стоит праздничная елка в Украине. В городах Украины уже вовсю работают елочные базары. К слову, удивительно, но цены с прошлого года почти не изменились: так, маленькие деревья высотой около 60 см предлагают в Киеве за 130 грн, а те, что побольше (около 150 см) стоят от 250 грн и выше.

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