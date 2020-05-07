В украинских больницах испытают препарат от COVID-19: объяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что позволили испытывать украинский препарат от COVID-19 "Биовен" в пяти больницах. Об этом на брифинге сказала замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Лекарственное средство "Биовен" – это препарат украинского производителя. Он уже показал свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний", – сказала она.

По словам чиновницы, для того, чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма-производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов, фирма сама определяет учреждения здравоохранения, где с их согласия будут проводиться испытания.

"В пакет документов входит собственно согласование или согласие учреждения здравоохранения и обязательно решение комиссии по этике в этом заведении. Испытания проводятся исключительно с согласия пациента, более того пациент или доброволец страхуется, когда проводятся эти испытания", - объяснила Ирина Микичак.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, утверждает предложение Государственного экспертного центра о проведении клинических испытаний.

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Ранее в Офисе президента сообщили, что украинские ученые начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Ожидается, что препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает COVID-19.

Отметим, в Украине также планируют создать лабораторию, где будут разрабатывать вакцины.

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