В украинских магазинах продают контрабандную технику

"Сегодня" обратились к специалисту по правам потребителей

Киевлянин Антон купил ноутбук за 24 тысячи гривен – по нынешнему курсу валют это чуть меньше тысячи долларов. Но техника сломалась через месяц. Молодой человек обратился в сервисный центр, где ему сказали, что ноутбук контрабандный. Мужчина преодолевает бюрократические препятствия, чтобы вернуть потраченные на технику деньги. Но даже полиция не в силах помочь. Новости "Сегодня" разбирались в ситуации.

Сначала в сервисном центре Антону обещали, что починят ноутбук за две недели. Когда устройство не вернули в срок, молодому человеку пришлось купить еще одно.

Съемочная группа "Сегодня", эксперт по правам потребителей Максим Несмиянов и Антон вместе отправляются в магазин, который продал злополучный ноутбук. Сразу на входе специалиста смущает наличие нескольких книг жалоб, хотя по закону должна быть одна. После их изучения оказалось, что по факту магазин один, а в юридическом поле – это три ФЛП.

Продавщица отвечает Антону, что не может вернуть деньги, ведь ничего здесь не решает, и звонит руководству. В итоге к съемочной группе выходит, девушка. Говорит, что она юристка магазина. Но прийти к компромиссу не получается. Более того, оказывается, что девушка не представляет ни один из указанных в жалобных книгах субъект хозяйственной деятельности.

После вызова полиции Антону вынесли его ноутбук. Техника, казалось бы, в рабочем состоянии, но Несмиянов предупреждает – на ноутбуке нет сертификации качества для украинского рынка, только для Европы.

"Он сгорит при скачке напряжения. Там никто и не думает, что скачки такие бывают. Это на 100% контрабандная техника. Нет украинского перевода... Здесь можно пойти по закону о защите прав потребителя – это ограничение потребителя в информации", – говорит эксперт.

Полицейские доехали на вызов только через 2,5 часа и объяснили, что вызывать нужно было не их, а следственно-оперативную группу. А поскольку рабочий день уже приближался к концу, Антон решил лично отправиться в райотдел, чтобы написать заявление о приобретении контрабандного товара.

Новости "Сегодня" продолжают следить за развитием событий.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что в Украине отказываются ремонтировать российскую технику по гарантии.

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