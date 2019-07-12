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В украинских офисах открывают игровые комнаты для детей

12 июля, 20:37

Пока родители общаются со специалистами, дети клиентов играют с куклами и машинками


Все больше украинских компаний создают в своих офисах зоны для отдыха малышей. Речь не о детях сотрудников, а о маленьких посетителях. Вместо того, чтобы томиться с родителями в очереди, малыши могут играть в детской зоне. "Сегодня" проверили несколько мест, где уже есть такие уголки.

Одно из них мы нашли на АЗС под Киевом. Пока родители заправляют машину, детворе есть чем заняться. Здесь развивающая игра, раскраска и карандаши. А для мам с малышами есть пеленальный стол, крайне важная вещь для тех, кто путешествует с младенцами. На улице – игровая площадка.

В столичном Центре предоставления админуслуг оборудовали "живой" уголок. В нем – кролик. Малышам позволяют играть с животным. Анна пришла сюда с дочерью. Злате полтора года. Целый день девочка проводит с мамой. Если женщина занята, должна брать ребенка с собой.

Рядом с "живым" уголком расположена детская зона с игрушками.

"Здесь можно оставить ребенка от года до восьми, это точно. Думаю, им интересно будет", – говорит киевлянка Анна Демиденко.

В центре обслуживания клиентов "ДТЭК Днепровские электросети" теперь есть детская зона отдыха. Пока родители общаются со специалистами, дети играют.

"Зашли, а тут такое увидели! Это невероятно, если честно, нигде никогда такого не видели. Очень удобно, нравится, не могу теперь уже ребенка вытащить! Уже и на приём сходила, а он все играется", – говорит клиентка Ирина Пальчик.

В Днепропетровской области это первый центр обслуживания клиентов компании ДТЭК, где энергетики обустроили место для детей.

"Компания "ДТЭК Днепровские электросети" – это клиентоориентированная компания, которая ежедневно работает над улучшением клиентских сервисов и качеством обслуживания клиентов. Многие из них приходят с детьми", – говорит начальница Днепровского центра обслуживания клиентов Елена Стебловская.

"Дружественные к детям" – так называют компании, которые имеют специальные места для родителей с детьми. В Украине специальные зоны у себя в офисах создают в основном частные компании. Пока их совсем немного. Это не требование закона, а лишь желание социально ответственного бизнеса.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в конкурсе на звание лучшего работодателя Украины в рядах лучших оказалась компания ДТЭК, в которой работают около 80 тысяч человек.

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Тег дети, офисы, ДТЭК

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