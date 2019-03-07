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В украинских школах отменили аттестаты

Сегодня, 03:40

С этого года документ о получении полного общего среднего образования в Украине будет иметь другое название

Фото: mon.gov.ua
Фото: mon.gov.ua.
В украинских школах отменили аттестаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8c6/3dc/5c58c63dcf72a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8c6/3dc/5c58c63dcf72a.jpeg Украина С этого года документ о получении полного общего среднего образования в Украине будет иметь другое название

Выпускники школ в Украине будут получать не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании. Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства, 6 марта 2019 года, сообщает Министерство образования и науки.

"Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования; после 9-го – свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе – свидетельство о получении полного общего среднего образования", - говорится в сообщении МОНа.

Кроме того, чтобы все эти документы были доступны и для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

"Есть и ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Впервые предусмотрен документ единого образца после завершения начальной школы. Пока его не будут выдавать непосредственно школьникам, однако планируется, что все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу. Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования.

Также сайт "Сегодня" недавно пообщался с известным украинским педагогом, лучшим учителем страны за 2017 год Паулом Пшеничкой.

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Тег образование, аттестат, минобразования, свидетельство

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