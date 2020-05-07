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  1. Последние новости Украины

В украинских тюрьмах выросло число заболевших COVID-19

7 мая, 18:54

Руслан Ровик

Больше всего заболевших оказалось среди сотрудников исполнительной службы

В украинских тюрьмах выросло число заболевших коронавирусом – причем больше всего инфицированных оказалось среди сотрудников исправительных учреждений.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Государственной уголовно-исполнительной службы.

COVID-19 обнаружили у 15 человек, причем тестирование методом ПЦР было проведено среди 385 человек.

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Из обнаруженных случаев один – среди медицинских работников Центра здравоохранения, среди заключенных – двое, среди персонала исполнительной службы – 11 человек и еще один – среди осужденных.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 мая

Напомним, ранее Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об обязательном страховании медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Также мы сообщали о том, как недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский приказал погасить долги перед медиками. Смотрите его видеообращение:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заключенные осужденные тюремщики коронавирус

Источник: Сегодня

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