В Украину доставили тест-системы для обнаружения коронавируса

Средства диагностики инфекции были разработаны в Германии

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украину поступила партия тест-систем для лабораторной диагностики нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили 5 февраля в Министерстве здравоохранения Украины, тест-системы были разработаны в Германии "максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса".

Дополнительные реагенты планируется закупать у Всемирной организации здравоохранения за средства из госбюджета.

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"Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, как указано в рекомендациях ВОЗ", – отметили в Минздраве.

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Кроме того, руководство здравоохранительного ведомства провело встречу с руководителями областных департаментов и производителями хирургических масок, а также их поставщиками.

На встрече обсуждалась проблема дефицита масок в аптеках в условиях их наличии на складах поставщиков, а также состояние готовности системы здравоохранения Украины к реагированию на ситуацию с распространением эпидемии нового коронавируса.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что о разработке в Украине собственной тест-системы для диагностики смертельного вируса.

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