В Украину едет все меньше россиян: Госпогранслужба подвела итоги за 2019 год

Госпогранслужба / Фото: dpsu.gov.ua

Ежегодно пограничники фиксируют рост количества пропускных операций на государственной границе Украины. Пассажиропоток увеличивается на авиационных, сухопутных и морских пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, который ранее сообщил, сколько человек пересекли админграницу с Крымом.

"Кроме активного пересечения границы украинцами, привлекательной Украина остается и для иностранных граждан. Если в 2014 году на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 млн иностранцев, в 2017 – 14,6 млн, то 2019 закрыт цифрой 27,3 млн", – говорится в сообщении.

"Раз за разом для въезда в Украину иностранцы выбирают границу с ЕС. На этом направлении зафиксировано 6,3 млн пересечений, из которых как на въезд, так и выезд следовало по 3 млн, причем 2,4 млн – с Польшей. Кроме того, 7,9 млн иностранных граждан пересекли границу с Молдовой, 4,5 млн – с Беларусью, 2,8 млн – с Россией", - отмечают в Госпогранслужбе.

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Как сообщается, по сравнению с 2018 годом, более привлекательной наша страна стала для граждан из Германии (на 14%), Лихтенштейна (12%), Великобритании (11%), Литвы (24%), Латвии и Швеции (13%), Люксембурга (20%), Австрии (27%). Кроме того, для армян (на 8%), узбеков (12%), датчан (почти в 2 раза), эстонцев (6%), португальцев (14%), бельгийцев (27%), а еще для граждан, которые направлялись из Финляндии (11%), Хорватии (16%), Кипра (15%) и Филиппин (+11%).

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В тоже время зафиксировано снижение въезда в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7%. Также показатель упал относительно въезда в Украину граждан, которые направлялись из Беларуси (на 13%), Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеш (21%).

Ранее пограничники отчитались об уменьшении очередей на западной границе.

Также сообщалось, что россиянин снял электронный браслет и сбежал в Украину, на родине ему грозит до 10 лет тюрьмы за оппозиционные взгляды.

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