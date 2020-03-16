В Украину экстрадировали организатора убийства Катерины Гандзюк

Власти Болгарии экстрадировали в Украину Алексея Левина, которого подозревают в причастности к атаке на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая погибла в результате покушения.

Как сообщили 16 марта в пресс-службе СБУ, самолет с подозреваемым приземлился в Киеве ранее в этот день, после чего сотрудники Интерпола передали его работникам СБУ и Офиса Генпрокурора.

В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

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"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос – принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать – каждого совершившего преступление ждет справедливое наказание", – сказал по этому поводу глава СБУ Иван Баканов.

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В январе Левина задержали на территории Болгарии, куда он сбежал в августе 2018 года, после чего был объявлен в международный розыск. СБУ считает Левина ключевой фигурой в нападении на Гандзюк – он связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков.

Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве Торбин к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк и тому подобное.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек, позднее из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

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