В Украину идет атмосферный фронт: погода испортится почти везде

Несмотря на мокрую погоду, в Украине будет довольно тепло

В Украине 11 марта ожидается довольно теплая погода, но станет большей дождей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

"Юг разве что удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым. Температура воздуха на западе и севере невысокая, 8-11 градусов. Юг, восток и большинство центра порадуются теплому воздуху – 10-15 градусов", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, а температура воздуха 9-10 градусов.

В то же время согласно данным Укргидрометценра, дожди 11 марта пройдут во всех областях, кроме юга страны.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу 6 марта стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама