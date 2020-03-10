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В Украину идет атмосферный фронт: погода испортится почти везде

10 марта, 11:14

Сергей Мартынец

Несмотря на мокрую погоду, в Украине будет довольно тепло

В Украине 11 марта ожидается довольно теплая погода, но станет большей дождей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

"Юг разве что удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым. Температура воздуха на западе и севере невысокая, 8-11 градусов. Юг, восток и большинство центра порадуются теплому воздуху – 10-15 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, а температура воздуха 9-10 градусов.

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В то же время согласно данным Укргидрометценра, дожди 11 марта пройдут во всех областях, кроме юга страны.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу 6 марта стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

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погода дождь синоптики прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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