В Украину идут четыре вируса гриппа: как подготовить свой иммунитет

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

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В грядущем сезоне гриппом переболеет 4,8-6,7 млн украинцев, прогнозируют в Центре общественного здоровья. В прошлом году от вируса умерло 64 человека, из них 17 – дети.

Гриппом переболеет каждый шестой украинец?

В этом году переболеть гриппом может больше украинцев. За сезон 2018-2019 в стране зафиксировали 5,4 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Центр общественного здоровья прогнозирует, что в этом сезоне переболеет до 6,7 млн человек.

Рост заболеваемости начнется с конца октября. А эпидемический порог будет достигнут в конце ноября, предупреждают аналитики ведомства. Пик заболеваемости припадет на декабрь и январь.

/ Фото: Getty Images

"Ожидается две волны подъема заболеваемости – в декабре и в конце января, в начале февраля с возможным максимальным уровнем на четыре недели 2020 года", - говорится в отчете Центра общественного здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине и по всему Северному полушарию будут циркулировать четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;

Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

Что надо знать о гриппе

Грипп часто путают с ОРВИ. Но их надо различать, потому что методы лечения различны.

"При ОРВИ есть температура, но не очень высокая, насморк, кашель или чихание, першение в горле. При гриппе температура тела – 39° С и выше, есть ломота в мышцах и суставах, головная боль, заложенный нос, а насморк не выражен", – объясняет Наталья Вильнер, руководитель направления семейной медицины Медицинского дома Odrex.

Чтобы побороть обычную простуду, достаточно создать комфортные условия для выздоровления, говорит врач. А вот грипп куда вреднее: если температура поднимается выше 38° С, держится дольше трех дней, жаропонижающие не помогают, человек чувствует себя плохо и симптомы не похожи на обычную ОРВИ, тогда стоит обратиться к врачу.

Фото: А. Яремчук, "Сегодня"

Прежде всего рискуют подцепить грипп пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

"Следует помнить, что мы болеем, когда вирусы приземляются на наши слизистые – нос или рот. Поэтому в группе риска те, кто не моет руки, не защищаются от холодного и сухого воздуха", – говорит Наталья Вильнер.

Вакцинация – все еще самый эффективный способ профилактики гриппа, замечает врач. Вакцинация уменьшает количество тяжелых протеканий и осложнений: у привитого человека грипп пройдет в более легкой форме и с меньшим риском осложнений.

"Вакцина от гриппа уже есть в Украине. Оптимально сделать прививки до декабря, однако можно и позже: грипп циркулирует с декабря по март. Выработка иммунитета на вакцину занимает около двух недель. Перед вакцинацией обязательно проводится врачебный осмотр семейным врачом, терапевтом или педиатром (в зависимости от возраста)", – советует Наталья Вильнер.

Какую вакцину искать и сколько она стоит

В этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа: трехвалентная "Джиси Флю" (Южная Корея) и четырехвалентная "Ваксигрип Тетра" (Франция).

Трехвалентные вакцины защищают от трех вирусов гриппа. "Джиси Флю" включает А(H1N1)pdm09 и А(H3N2) и один штамм вирусa гриппа B. Соответственно, четырехвалентные вакцины – от четырех видов вируса. Так, "Ваксигрип Тетра" включает А(H1N1)pdm09 и А(H3N2) и два штамма вирусa гриппа B (линии Виктория и Ямагата).

Минздрав утвердил важное новшество по вакцинам / Фото: Минздрав

Вакцины уже есть в аптеках. Сайт "Сегодня" обзвонил несколько крупных аптечных сетей. Цена на дозу вакцины в разных сетях колеблется от 260 до 350 гривен.

Вакцинироваться можно с осени до весны. Но лучше это сделать до эпидсезона. Дело в том, что после прививки иммунитет будет вырабатываться около двух недель. Если заразиться гриппом в этот период, то вакцина может не помочь.

Но стоит учитывать противопоказания к вакцинации. Прививать против гриппа нельзя детей до шести месяцев. Не разрешается вакцинировать человека с простудой и повышенной температурой, поэтому врач перед прививкой должен провести первичный осмотр и измерить температуру.

Также не следует вакцинироваться, если ранее на вакцину или на ее компонент была аллергическая реакция (например, на куриный белок). Нельзя вакцинироваться в состояниях, когда организм не может выработать иммунитет – при химиотерапии у онкобольных, при иммунодефиците, и так далее.

Стоит отметить, что вакцинация от гриппа не защищает от других ОРВИ — аденовирусной инфекции, парагриппа, риновирусной инфекции, респираторно-сентенциального вируса и др.

Напомним, ранее "Сегодня" писал о главных мифах, связанных с гриппом, а также о восьми доступных продуктах для повышения иммунитета.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от осенних болезней.

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