В среду погода будет прежней, а самое интересное ожидается ближе к выходным

В Украину во второй половине недели придут дожди и потеплеет. А пока, в среду, будет еще прохладно, но практически везде сухо. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 22 апреля в Украине погода особо не изменится – еще побудет прохлада с противным ветром северного и северо-западного направления.

"Ближайшей ночью ожидается 2-5 градусов тепла с локальными заморозками, а завтра днем ​​воздух успеет прогреться лишь до 10-14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – 14-17 градусов. В среду Украину черкнет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на западе, в центральной части и на востоке (смотрите карту). Но осадки предполагаются настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности. Юг Украины каких-либо существенных осадков, даже серьезной облачности, избежит – будет солнечно", – написала Диденко.

Реклама

В Киев завтра еще будет прохладно: ночью всего 2-5 градусов, в окрестностях заморозки 0-2 градуса; днем ​​в среду ожидается 11-12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. Дождя не будет.

А настоящее тепло придет с четверга, 23 апреля. Во второй половине недели в столице потеплеет до 15-19 градусов. В субботу в Киеве может пройти хороший дождь.

В тренде В Украину идет дождевой циклон и потепление: как изменится погода в ближайшие дни

В субботу в Украину придет циклон, который и принесет в большинство областей Украины, кроме юга, существенные дожди (карта).

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса. 3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов.

Напомним, 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама