В Украину идет дождевой фронт: какой будет погода в черную пятницу

А пока в Украину заглянуло потепление, синоптик рассказала, когда снова похолодает

/ Фото: Сегодня

Черная пятница в Украине будет мокрой, но довольно теплой. 29 ноября осадки будут от северных областей, через центр и до юга страны. Температура воздуха местами достигнет 12 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину идет атмосферный фронт, а вместе с ним и осадки.

"29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому что южные потоки несут теплую воздушную массу. Максимальная температура воздуха составит 4-8 градусов тепла, на юге и западе – 7-12 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее. Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкащина-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", – написала Диденко.

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В Киеве завтра в пятницу погода будет сырой, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет 4-5 градусов.

Синоптик прогнозирует, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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