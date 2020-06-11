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В Украину идет холодный атмосферный фронт: когда спадет жара

11 июня, 15:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы смогут передохнуть от жары уже с воскресенья и на следующей неделе

В Украине до выходных будет жарко. Завтра, 12 июня, будет доходить до 35 градусов. Дожди могут пройти местами на юге, западе и в центре. А вот снижения температуры воздуха следует ожидать с 14 июня. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"12 июня в Украине будет жарко, 29-35 градусов, только в западных областях свежее, в течение дня 24-29 градусов. Завтрашние грозовые западные дожди могут локально достичь юга Украины, Винницкой и Житомирской областей, поэтому во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары до 25-29 градусов. От жары еще немного спасет порывистый северо-восточный ветер", – написала она.

В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем 32-34 градуса.

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Диденко отметила, что свежее станет уже в субботу с приходом дождей во второй половине дня, могут быть даже с грозой. А в воскресенье, 14 июня, в Украину придет холодный атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди с грозами и ослабление жары.

"То есть уже в воскресенье днем ожидается в большинстве областей Украины 22-28 градусов, только на востоке жара еще задержится. И всю следующую неделю температура воздуха ожидается более комфортной", – добавила синоптик.

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Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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Отметим, что май в этом году выдался аномальным, как, впрочем, и остальные месяцы. Были и заморозки, много дождей, мало солнца. Несмотря на это, аграрии прогнозируют хороший урожай. Читайте подробнее, как погода натворила бед с украинским урожаем.

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Источник: Сегодня

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