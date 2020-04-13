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  1. Последние новости Украины

В Украину идет холодный атмосферный фронт: когда ждать снега и дождей

13 апреля, 13:31

Сергей Мартынец

В Украину пришли так называемые еврейские кучки, погода существенно подпортится

В Украину идет непогода – в ближайшие дни похолодает, а атмосферный фронт принесет дожди и местами даже снег. Также будет сильно задувать. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, холодный атмосферный фронт приближается к Украине (см. фото со спутника). Однако еще до прихода непогоды в Украине ожидается еще сегодня 15-22 градуса тепла, а вот завтра холодная воздушная масса придет к нам.

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"В северных и западных областях Украины, а также в Винницкой, 14 апреля температура воздуха резко упадет до 4-9 градусов. На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается 10-17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области. Завтра, во вторник, холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и, из-за существенного похолодания, местами мокрый снег. Фронт будет перемещаться в течение суток с запада на восток Украины, поэтому восточные области он еще не успеет захватить, там – без существенных осадков. Ветер с южного и юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый", – написала Диденко.

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В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до 5-7 градусов, пройдет дождь, даже есть вероятность мокрого снега. Ветер в столице завтра изменится на северо-западный: ближайшей ночью он еще будет сильным, завтра днем ​​стихнет, а 15 апреля вновь разгуляется.

Синоптик отмечает, что с 15 апреля снижение температуры воздуха охватит всю Украину. В ночь со вторника на среду возможны заморозки 1-3 градуса, днем ​​холодная погода еще удержится. А 16-17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу и на Пасху снова ожидается похолодание. В районе 17-18 апреля в столице пройдут дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", в Казахстане пронеслась снежная буря. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и рвал провода. В результате в стране повреждены около полусотни домов – с них сорваны крыши и обшивка стен.

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погода дождь снег прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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