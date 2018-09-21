Два холодных циклона: синоптик рассказала о погоде в последнюю неделю сентября

По словам синоптика, в Украину идут две волны похолодания, но теплая погода еще возможна

На этих выходных в Украине существенно похолодает. Температура воздуха значительно снизится и почти всю территорию Украины накроют дожди. По словам заместителя начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, ухудшение походных условий связано с холодным циклоном из Атлантики. Об этом синоптик рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

По ее словам, следом за первым циклоном в Украину придет и вторая волна похолодания.

"Холодный воздух из севера Атлантики будет распространяться через Скандинавию и дойдет до нас. Сначала пройдет один циклон из Скандинавии и приведет к снижению воздуха. Потом еще один циклон будет перемещаться из Германии, через Польшу на Беларусь и на Европейскую территорию России. Это тоже приведет к изменению погодных условий. Осень пришла", – говорит Голеня.

Как говорит синоптик, два циклона кардинально изменят погодные условия в Украине, и, скорее всего, в этом году украинцам уже не удастся порадоваться теплым денькам.

"Уже навсегда такая погода [пришла]. Лето закончилось. Хотя в октябре не исключены периоды теплой погоды, но такой температуры, 28 градусов, уже не будет", – дополняет синоптик.

Ранее мы писали, что в эти выходные, субботу и воскресенье 22 и 23 сентября, с запада страны, а затем через центр и на юго-восток, потянутся дождевые тучи. Температура воздуха днем снизится на 10-12 градусов.

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют мокрый снег

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание.