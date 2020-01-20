В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала, когда ждать снега

/ Фото: AFP

Аномальная погода в январе, похоже, подходит к концу – в ближайшие дни в Украине пойдет снег, хотя существенных морозов все равно не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от небольших ночных морозов и до небольших дневных "плюсов". Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 21 января антициклонный характер погоды удержится и поэтому осадков не предвидится. Синоптик отметила, что атмосфера начинает постепенно перестраиваться и влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона – усиливается, что принесет зиму в Украину.

"Этот небольшой снег (утром, 20 января – ред.) благодаря небольшим "минусам" оказался "предвестником" ближайших осадков, которые ожидаются в Украине 22-23 января. В среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градуса тепла, на востоке местами 0-2 градуса мороза, на западе местами до 4-6 градусов тепла. Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и ​​горах Крыма – 4-8 градусов мороза", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве 21 января существенные осадки вряд ли ожидаются. Ночью до двух градусов мороза, а днем ​​до двух градусов тепла. 22 января в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.

В тренде Покупки в интернете: названы самые популярные у украинцев товары

Как сообщали новости "Сегодня", из-за аномальной погоды под Житомиром проснулись медведи.

А тем временем, согласно данным пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании), 2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама