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В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)

22 января, 08:07

В большинстве областей ожидаются мокрый снег и дождь

/ Фото: AFP

В Украине в День Соборности, 22 января, будет царить по-настоящему зимняя погода – в большинстве областей пройдут мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью без осадков, днем ​​в стране, кроме южной части, небольшой мокрый снег и дождь", – говорится в сообщении.

Температура по всей Украине установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, в южных областях до 8 градусов тепла. А вот в Карпатах будет значительно холоднее – ​​3-8 градусов мороза. Ветер синоптики прогнозируют западный, 7-12 м/с, также ожидаются порывы 15-20 м/с.

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День Соборности Украины Фото из открытых источников

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Также мы писали, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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