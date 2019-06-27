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В Украину идет непогода, объявлено штормовое предупреждение

27 июня, 09:21

Во многих областях сегодня резко изменится погода, хотя местами будет до +35


Сегодня в Украине резко поменяется погода – почти на всей территории страны будет мокро, а в Киеве палящее солнце сменится грозовым дождем и градом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западные области, после короткого перерыва, снова вернутся дожди. Сегодня там везде мокро и грозы, а температура воздуха будет колебаться от 25 до 30 градусов.

В центральных и северных областях также везде дожди с грозами, но будет жарко – в среднем 30 градусов. И только в Житомирской и Черниговской областях температура может опускаться до +26. В Киеве 28-30 и гроза.

А вот на востоке везде сухо, солнечно и жара до 32 градусов. Однако жарче всего будет на юге – 31-33 градуса, а в Николаевской области до +35. В то ж время дождь с грозой ожидается только в Одесской области.

Также синоптики предупредили, что 27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину идет сырой и холодный балтийский циклон, который принесет не только дожди, но и долгожданное похолодание. Циклон Otto, который движется с территории Прибалтики, достаточно холодный, но окружен жаркими атмосферными фронтами. Поэтому погода будет мокрой.

А тем временем на западной Украине люди продолжают бороться с последствиями стихии. На Прикарпатье после дождей начал рушиться карьер. В Калуше Ивано-Франковской области после дождей, которые заливали регион последние несколько недель, берег тамошнего Домбровского карьера начал стремительно рушиться.


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Тег погода, дождь, синоптики, непогода, гроза, штормовое предупреждение

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