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В Украину идет непогода – объявлено штормовое предупреждение

22 января, 09:11

Украинцам следует быть осторожней – сильный ветер может наделать бед

/ Фото: AFP

Сегодня в Украине ожидается осложнение погодных условий. К осадкам в виде снега и дождя добавится еще и сильный ветер, что сделает погоду еще более неприятно и холодной – синоптики объявили штормовое предупреждение.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, сегодня во всех областях страны ожидается сильный штормовой ветер, временами порывы будут достигать 15-20 м/с (объявлен І уровень опасности, желтый).

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Как сообщали новости "Сегодня", температура воздуха 22 января ожидается везде плюсовой, местами даже до 6 градусов, однако во всех областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Также мы писали, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Напомним, под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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погода ветер синоптики штормовое предупреждение

Источник: Сегодня

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