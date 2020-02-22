В Украину идет непогода: синоптики обещают снежный Армагеддон

В Карпатах прогнозируют ветер до 40 м/с, туристов призвали воздержаться от походов в горы

В Украине в ближайшие два дня теплая и сухая погода сменится дождем, мокрым снегом, а местами почти шквальным ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в ночь на понедельник, 24 февраля, в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами будут значительные осадки. По стране 23 февраля ветер усилится до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля – 40 м/с. Осложнения погодных условий 23 февраля будут соответствовать I (желтому), 24 февраля – II (оранжевому) уровню опасности.

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Также 24 февраля вследствие прохождения активного циклона в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Ожидается прирост снежного покрова высотой на высокогорье – до 20-30 см. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Напомним, в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов.

А вот весна особо не порадует: синоптики также предупредили, что март в Украине может быть неожиданно холодным из-за того, что в Украине меняются температурные режимы.

Аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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