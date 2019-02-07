В Украину идет новый "мерзкий" циклон: погода после выходных резко испортится

В ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, а с начала следующей недели с Запада войдет циклон с потеплением, мокрым снегом и дождем

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова. Фото: Сегодня

В Украину идет новый "мерзкий" циклон: погода после выходных резко испортится //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4e/2fa/5c5c4e2facae3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4e/2fa/5c5c4e2facae3.jpeg 2019-02-07T17:31:00+02:00 Украина В ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, а с начала следующей недели с Запада войдет циклон с потеплением, мокрым снегом и дождем

В течение ближайших трех дней синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду по всей Украине. Температурный режим будет розниться: от минус 2-4 мороза на северо-востоке страны до +4-6 тепла на юге и западе Украины. Но с понедельника с Европы придет новый циклон, который принесет потепление и дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 8 февраля, по всей Украине будет сухо и солнечно с переменной облачностью. На западе и юге страны до +4-6 тепла, в центре и на северо-востоке от нуля до -1-2 мороза.

В субботу, 9 февраля, погода прогнозируется схожей с предыдущим днем. Правда на севере и востоке страны похолодает на 1-2 градуса. Осадков не предвидится.

В воскресенье, 10 февраля, погода будет схожей с предыдущими днями. На юге и западе Украины станет местами еще теплее – до +8. На севере в центре и востоке – до -1-4 ниже нуля. Прогнозируют сухую и солнечную погоду.

А в понедельник, 11 февраля, начиная с западных областей в Украину ворвется циклон из Европы, которой "гонит" перед собой фронт теплого воздуха. Западные области и часть регионов центральных областей попадут под дождливую погоду. В центре, на севере и юго-востоке без осадков. Но потеплеет на 3-5 градусов, и там, где накануне было до 2-4 мороза, в понедельник будет до +2-4 тепла.

Во вторник, 12 февраля, циклон с дождями и мокрым снегом накроет большую часть Украины. Без осадков будет лишь в некоторых регионах юго-востока. В то же время на западе страны похолодает до 0+2, в центре и на севере страны от +1 до +4 тепла, на юге до +10.

Напомним, что февраль в Украине начался с непривычного для этого времени года потепления.

А в Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Своей тени Тимка так и не нашел.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину идет новый "мерзкий" циклон: погода после выходных резко испортится". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...