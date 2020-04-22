В Украину идет ощутимое потепление: синоптик уточнила прогноз погоды до выходных

В Украину уже потихоньку просачивается потепление, а с 23-24 апреля столбики термометров еще больше поползут вверх. До выходных погода будет сухой, а вот в субботу придут дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, четверг в Украине будет солнечным, теплым, а сильный ветер до 15 м/с будет разве что на востоке страны (карта 1).

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В то же время антициклональная полоса из трех антициклонов Odilo (карта 2) вытянется из Атлантики через Германию и Польшу в Украину – в этой полосе у нас будет сухая погода.

"Ветер завтра ожидается в Украине еще северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный. В четверг начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные 12-17 градусов. Только ночью ожидается 2-6 градусов тепла и еще местами остаются заморозки 0-3 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло до +17. Ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

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Синоптик отмечает, что к выходным потепление усилится, а в субботу ожидаются существенные дожди. Они пройдут практически по всей территории страны, кроме южной части Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса. 3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов.

Напомним, 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

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