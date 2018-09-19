В Украину идет похолодание и проблемы для здоровья: синоптик рассказала, когда испортится погода

Сегодня, 13:02

С Северо-Запада Европы Атмосферный фронт принесет проблемы для украинцев

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Украине с 23 сентября ожидается ухудшение погодных условий – дожди, похолодание, сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра, 20 сентября, в Украине все еще будет тепло и солнечно – 23-28 градусов, в Киеве до +26. Но проблемы с погодой, по ее словам, начнется в воскресенье.

"В столице в воскресенье, 23 сентября, ожидается резкое изменение погоды – дожди, усиление ветра и существенное похолодание", – написала Диденко.

Синоптик также предупредила, что из-за надвигающегося Атмосферного фронта с Великобритании и Скандинавии украинцы могут испытать проблемы со здоровьем.

"Кроме дискомфорта атмосферного – лужи, холод и сильный ветер – вероятно ухудшение самочувствия. Атмосферный фронт с Северо-Запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострение сезонных недугов. Не говорю уже о сонливости, "сером" настроение и нежелание работать", – подчеркнула Диденко.

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Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание. Так и выходит – надвигается похолодание. Однако нас ждет еще одно потепление.

Напомним, в прогнозе погоды на ближайшие дни синоптики рассказали, сколько продлится тепло и когда нагрянет осень. До конца текущей недели в Украине будет комфортная солнечная погода и осень придет лишь с началом следующей недели.
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"Сегодня"

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