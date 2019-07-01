В Украину идет прохладный фронт: синоптик уточнила погоду на ближайшие сутки
К вечеру вторника прохлада и дожди ожидаются в половине областей Украины
В понедельник, 1 июля, в большинстве областей Украины в течение дня снова ожидается жара до + 30-35 градусов. Однако уже завтра, 2 июля, с севера к нам приблизится атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook
По словам Диденко, атмосферный фронт принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область, – кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет сухо и солнечно.
В среду-четверг, по словам синоптика, воздух станет свежее еще на несколько градусов.
А до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, только на юге и юго-востоке Украины сохранится знойное лето.
Как сообщалось, в Киеве в первый день июля будет сухая и жаркая погода, без осадков. В понедельник в столице днем будет +31...33 градуса, ночью +15...+17 градусов.
Кроме того, как писали "Сегодня", по данным метеорологов, температура воды на побережье Черного и Азовского морей достигла высоких комфортных температур.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украину идет прохладный фронт: синоптик уточнила погоду на ближайшие сутки". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От аномальной жары в Европе погибли восемь человек
Смертельные случаи зафиксировали в Италии, Испании и Франции