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В Украину идет прохладный фронт: синоптик уточнила погоду на ближайшие сутки

1 июля, 14:04

К вечеру вторника прохлада и дожди ожидаются в половине областей Украины

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В понедельник, 1 июля, в большинстве областей Украины в течение дня снова ожидается жара до + 30-35 градусов. Однако уже завтра, 2 июля, с севера к нам приблизится атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook

По словам Диденко, атмосферный фронт принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область, – кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В среду-четверг, по словам синоптика, воздух станет свежее еще на несколько градусов.

А до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, только на юге и юго-востоке Украины сохранится знойное лето.

Как сообщалось, в Киеве в первый день июля будет сухая и жаркая погода, без осадков. В понедельник в столице днем будет +31...33 градуса, ночью +15...+17 градусов.

Кроме того, как писали "Сегодня", по данным метеорологов, температура воды на побережье Черного и Азовского морей достигла высоких комфортных температур.

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Тег погода, лето, жара, диденко, прогноз погоды, дожди, грозы, синоптик

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