В Украину идет резкое похолодание на несколько дней: синоптики предупредили о смене погоды

По прогнозам синоптиков, уже в выходные в Украине будет ощутимое снижение температуры, а вместе с ним и грозовые дожди

Согласно данным украинского Гидрометцентра, в Украину придет холодный фронт, который определит температуру на ближайшие несколько суток. Ощутимое похолодание придет уже к вечеру пятницы, 11 мая, а в субботу дневная температура будет еще ниже. При этом на ближайшие пять дней синоптики прогнозируют грозовые дожди.

Так, в пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков на всей территории Украины. С юго-востока придет холодный фронт. И хотя прогнозируется сухая и солнечная погода, дневная температура опустится на два-три градуса по сравнению с предыдущим днем. На востоке и севере страны воздух прогреется всего до +17, на севере, юге и в центре до +22, на западе местами до +24.

В субботу, 12 мая, дождливая погода снова вернется на юго-восток Украины, задев северные и центральные регионы. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. На востоке страны и в северных областях похолодает еще больше и днем воздух прогреется лишь до +16. В центре и на юге страны будет +19-21, в западных областях, где будет солнечно с переменной облачностью, прогнозируют до +22-24, на Закарпатье до +26.

Уже в воскресенье, 13 мая, холодный фронт с востока сместится в центр и на западную Украину. В восточных областях потеплеет до +18-20. А в центре и дальше на запад страны придет холодная погода. Там дневная температура будет составлять +15-18 градусов. На юге страны также прохладно, до +19. Кроме того, по всей территории Украины прогнозируют грозовые дожди.

В понедельник, 14 мая грозовой фронт останется в юго-восточной части страны, но там же потеплеет еще на пару градусов – до +19-21. На остальной территории прогнозируют дожди и прохладную погоду. Температура будет составлять всего +16-19 градусов. На Закарпатье до +20.

Уже во вторник, 15 мая, в Украину вернется тепло. Дожди с грозами прогнозируют на востоке и западе страны. На севере, в центре и на юге солнечно и сухо. Температура воздуха поднимется и по всей Украине будет составлять +19-22 градуса. На юго-востоке до +23.

Народный прогноз погоды

11 мая связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

12 мая день памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето

13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

14 мая почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.

15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, значит "весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах, пишет сайт "Синоптик".