/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украину идет шторм: синоптики предупредили о четырехметровых волнах на Черном море https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2019-08-03T16:15:00+03:00 Украина Сильные ливни и ветер накроют большинство регионов

В большинстве регионов Украины сегодня и завтра будут царить сильные ливни, грозы, град, шквалы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко.

"Кто находится на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днепре, Кропивницком и их районах, на востоке Украины – туда направляется циклон! Осторожно", - говорится в сообщении.

А завтра, 4 августа, значительную часть страны накроет сильный ветер. На западе Украины ожидаются периодические дожди, в Винницкой, Полтавской, Черкасской областях - от небольших до умеренных, а вот на севере существенных осадков не прогнозируют.

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Температура воздуха в Украине будет невысокой: 20-25 градусов. А на юге и востоке ощутимо похолодает.

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А вот в столице влияние балканского циклона и завтрашней западной влаги будет не таким ощутимым. Осадков в воскресенье в Киеве не ожидается. Днем температура установится на уровне 20-22 градусов. А вот ветер тут будет сильным.

Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, 4 августа в связи с перемещением южного циклона в акватории и портах Черного и Азовского морей также ухудшится погода.

"Ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском – 13-15 дм", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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