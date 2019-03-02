В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Фото: Pixabay

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/95c/ca4/5c795cca44976.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/95c/ca4/5c795cca44976.jpg 2019-03-02T07:24:00+02:00 Украина В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Наконец-то в Украину пришла весна, правда, пока еще только календарная – первый день марта не порадовал ни теплом, ни сухостью. Сайт "Сегодня" разбирается, какой погоды ожидать в ближайшие дни.

В субботу, 2 марта осадки в виде снега выпадут только в восточной части страны – в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В остальных регионах сухо. Тепла пока нет: в западных областях днем в среднем от 0 до +2 градусов, в центре, на севере и в восточных областях от -1 до +1 градуса, на юге от +2 до +5 градусов.

А вот в воскресенье, 3 марта по всей Украине сухо и солнечно.Столбик термометра пойдет вверх, причем сильнее всего в западных областях – там днем от +6 до +8 градусов. В центральных и северных и южных регионах от +3 до +5 градусов, на востоке холоднее всего – днем от 0 до +2.

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди. Температура воздуха днем в западных областях от +10 до +12 градусов, в центральных и северных от +6 до +8, на востоке от +3 до +5 градусов, в южных регионах от +7 до +9.

Во вторник, 5 марта дожди накроют северные и западные области. Днем на западе от +8 до +12 градусов, в центральных областях от +10 до +12, на севере от +7 до +9, в восточных областях от +5 до +10, и на юге от +10 до +14 градусов.

В среду, 6 марта осадки снова только на западе и на севере, на остальной части Украины сухо. Столбик термометра будет колебаться в пределах

Народный прогноз погоды

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. "Какая погода в этот день такому и лету быть", пишет сайт "Синоптик".

3 марта почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В этот день старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину верили, что в этот день также не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Часто в этот день усиливается ветер.

5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова.

6 марта почитается память преподобного Тимофея, пустынника. Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как погода может спровоцировать приступ мигрени.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.