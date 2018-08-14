В Украину идет невыносимая жара: синоптики обещают до +37

В большинстве областей осадков не ожидается, лишь местами пройдут кратковременные дожди

В Украине на ближайшие дни синоптики прогнозируют жаркую погоду, преимущественно без осадков, лишь местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, 14 августа будет небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 29-34 градуса.

В Киеве будет небольшая облачность, без осадков, ветер слабый. Температура ночью 17-19 градусов, днем 30-32 градуса. По области также небольшая облачность и без осадков. Ветер слабый. Температура ночью 14-19 градусов, днем 29-34 градуса.

15-16 августа также ожидается переменная облачность. В западных, местами в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21 градус, на побережье морей до 24 градусов; днем 29-34 градуса, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами до 37 градусов, в западных, 16 августа и в северных и Винницкой областях 24-29 градусов.

В Киеве вечером 15 августа и в течение 16 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21 градус; днем 15 августа 30-34 градуса, 16 августа 24-29 градусов.

17-18 августа без осадков, только в западных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура в западных и северных областях ночью 12-17, днем 23-29 градусов; на остальной территории ночью 15-21 градус, на побережье морей до 24 градусов, днем 27-33 градуса, на юге, 17 августа и на востоке местами до 36 градусов. В Киеве температура ночью составит 12-17 градусов, а днем – 24-29 градусов.

Напомним, ранее украинские синоптики заявили, что в августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила Францию, Японию, Канаду. Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков горячего воздуха с африканского континента.