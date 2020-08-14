В Украину идут дожди: где ждать непогоды 14 августа (карта)

В Украину зашел холод с севера, поэтому температура воздуха будет довольно свежей. При этом сегодня, 14 августа, в некоторых областях пройдут дожди.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Харьковской и Луганской области. Там температура воздуха составит 20-23 градусов тепла.
По всей территории Украины синоптики прогнозируют северный ветер, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха установится на уровне 20-26 градусов тепла.
Немного жарче будет в южных областях. Там столбики термометров покажут до 27 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что на Днепр во второй половине дня вторника, 11 августа, обрушилась непогода. Город накрыло дождем и градом. За несколько минут улицы превратились в реки. Сильный ветер обрывал провода и валил деревья.
Также напомним, в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".
Кроме того, в Одессе прошел сильный ливень с грозой. Машины в отчаянии пытались вырваться из пробки через прилегающие переулки. Там сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам шел непрерывный поток воды.
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