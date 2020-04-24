В Украину идут дожди с грозами: когда ждать циклон Walli

В последние дни погода была сухой и теплой, но украинской земле срочно нужна влага

Завтра в Украину придут теплые дожди. При этом температура воздуха на выходных в некоторых регионах перевалит за 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу в Украину придет циклон Walli (карта 1) с атмосферными фронтами и принесет с собой в большинство наших областей такие долгожданные дожди (карта 2), а с ними и грозы (карта 3).

Карта 1

Карта 2

Карта 3

"Но вот южный антициклон будет упираться, поэтому в южную часть Украины, Луганскую, Донецкую области, большинство районов Кропивницкого и Днепра дожди не допустит. Циклон и фронты активизируют движение воздушных масс, в результате этих процессов порывы ветра могут быть завтра сильными. Направление ветра ожидается юго-западным, а вот в западных областях Украины он будет северо-западным. Температура воздуха днем ​​в субботу ожидается высокой, 15-22 градуса, западная часть Украины окажется в тылу холодного фронта (карта 1), поэтому здесь будет свежее – 11-14 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве суббота будет теплой, до 18-20 градусов. Утром осадков еще не будет, а вот в течение дня появятся дожди и, возможно, даже с грозами. Ветер в Киеве завтра ожидается юго-западным, порывистым.

Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса. 3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов.

Напомним, 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

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