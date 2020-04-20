Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Последние новости Украины

В Украину идут дожди: синоптики обновили прогноз погоды (карта)

20 апреля, 07:53

Ксения Капустинская

В некоторых областях воздух прогреется до 16 градусов тепла

После пасхальных заморозков в Украине сегодня, 20 апреля, в ряде областей ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит в среднем 12-14 градусов тепла. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Так, осадки пройдут в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму. В остальных регионах страны ожидается переменная облачность.

Читайте также: Украина может остаться без абрикосов и черешни

Реклама

В большинстве областей воздух прогреется до 12-13 градусов тепла, но в Одесской и Николаевской области, а также на Закарпатье и в Крыму будет теплее – до 16 градусов.

В тренде
В Украине изменится погода: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса.

Реклама

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз температура воздуха прогноз погоды гидрометцентр

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов
Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктовFun
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреляУкраина
Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза
Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и прозаFun
Коронавирус в Украине: статистика за 20 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 16 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 16 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делатьFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...