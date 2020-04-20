В Украину идут дожди: синоптики обновили прогноз погоды (карта)

В некоторых областях воздух прогреется до 16 градусов тепла

После пасхальных заморозков в Украине сегодня, 20 апреля, в ряде областей ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит в среднем 12-14 градусов тепла. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Так, осадки пройдут в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму. В остальных регионах страны ожидается переменная облачность.

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В большинстве областей воздух прогреется до 12-13 градусов тепла, но в Одесской и Николаевской области, а также на Закарпатье и в Крыму будет теплее – до 16 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса.

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Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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