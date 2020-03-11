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В Украину идут похолодание и дожди: где ждать непогоды (карта)

11 марта, 07:15

Тина Наринецкая

Северные и центральные области с самого утра накроет туман

Украину сегодня, 11 марта, ждет небольшое похолодание. Кроме того, большинство областей, по прогнозам синоптиков, накроют дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"11 марта ночью в южной части, днем в Украине, кроме юга, небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь", – говорится в сообщении.

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В северных и центральных областях с самого утра будет царить туман. Ветер синоптики прогнозируют западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и Винницкой областях днем ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура установится на уровне 8-13 градусов тепла, на юге страны прогреет до 16 градусов тепла.

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Ранее мы писали, что погода в Киеве за последние несколько дней побила несколько новых температурных рекордов. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ниже 7,0 °С, что на 2,2 °С выше, чем это было в 1906 году.

Также новый температурный рекорд зафиксировали в Симферополе – там воздух прогрелся до 27 градусов тепла.

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