В Украину идут теплые дожди: синоптик рассказала, когда ждать непогоды

Пятница ожидается в основном сухой, а вот на выходных погода испортится

С завтрашнего дня в Украине ощутимо потеплеет, а вот на выходных уже придут серьезные дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 24 апреля температура воздуха ожидается 14-19 градусов. При этом ночные заморозки начнут отступать – ближайшей ночью будет 3-8 тепла (только на востоке страны еще местами будет морозить – 0-3 градуса).

"Существенные осадки завтра маловероятны, только будет шанс небольших дождей в восточной части Украины и в центре, а также локально в западных областях. Серьезные дожди придут в большинство областей Украины в субботу, 25 апреля. Атмосферный фронт (карта) обусловит влажную дождливую погоду на западе, севере, в центральных областях и на Харьковщине. В Луганской, Донецкой областях и в южной части Украины в субботу все же будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер остается завтра западным, в субботу перейдет на юго-западный, в воскресенье, за фронтом, будет северным. Ожидается ветер умеренным, временами порывистым, в воскресенье возможны порывы до 15-20 м/с", – написала Диденко.

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В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 и без существенных осадков с западным умеренным ветром. А в субботу в столице пройдут дожди, которые принесет атмосферный фронт. В воскресенье-понедельник немного похолодает, но со вторника в Киеве снова потеплеет.

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Синоптик добавила, что понедельник в Украине будет теплым (карта).

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Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса. 3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов.

Напомним, 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

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