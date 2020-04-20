В ближайшие дни почти по всей Украине будет сухо и прохладно, но с четверга погода изменится

Не смотря на то что в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины, апрель не спешит радовать настоящим теплом. И хотя практически по всей Украине преобладает сухая и солнечная погода, температура воздухе все же не очень высока. Но уже к четвергу нынешней недели ситуация изменится. И на смену кратковременным дождям придут настоящие весенние ливни. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, во вторник, 21 апреля, почти на всей территории Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Исключением станут лишь северо-восточные приграничные регионы Сумской и Харьковской областей. Там возможен дождь. Температура воздуха днем поднимется в среднем не выше +11-13, ночью на грунте заморозки местами до -2.

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В среду, 22 апреля, погода будет практически такой же, как и в предыдущий день. За исключением того, что дожди и вовсе уйдут с территории Украины и по всей стране будет сухо и солнечно. Днем все так же до +11-13, но ночью уже заморозков не прогнозируют, а потеплеет до +3-5.

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В четверг, 23 апреля, по всей стране потеплеет на 2-3 градуса. Но на смену солнечной погоде придет облачность. Дождей по-прежнему не прогнозируют, но скопление туч все же будет напоминать о том, что ливни не за горами. Воздух по всей стране прогреется в среднем до +13-15 днем, а ночью до +5.

В тренде В Украину идут теплые весенние ливни: прогноз погоды на неделю

В пятницу, 24 апреля, в Украину зайдет влажный дождевой фронт. Без дождей будет разве что в некоторых южных регионах. На остальной территории – дожди. Но вместе с тем будет достаточно тепло – местами воздух прогреется до +15-16 днем и до +6 ночью.

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В субботу, 25 апреля, потеплеет еще на пару градусов, и местами воздух прогреется до +18. Но и дожди затянут почти всю территорию страны, оставив лишь пару "солнечных окошек".

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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