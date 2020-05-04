В Украину из Африки прилетели розовые фламинго: появились яркие фото

На лиман между Николаевской и Одесской областями прилетели необычные "гости"

На Тилигульском лимане, расположенном между Одесской и Николаевской областями, впервые заметили целую стаю розовых фламинго.

Как сообщили на Facebook-странице регионального ландшафтного парка, птицы впервые добрались до этого лимана.

"Это первая встреча с этой редкой птицей – розовым фламинго – на Тилигульском лимане. Научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее", – говорится в сообщении.

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Тилигульский лиман расположен на территории Николаевской и Одесской областей. Это самый крупный водоем Северного Причерноморья. Его длина достигает 60 км, ширина 4,5 км.

Кроме того, это еще и самый глубокий закрытый водоем региона — более 20 метров, а прозрачность воды достигает семи метров. Уникальность Тилигула заключается в том, что его вода имеет океаническую соленость.

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В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси — на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

"Традиционный ареал этих птиц находится намного южнее, ближайшие гнездовья – в районе турецкого Измира. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики", - рассказал "Думской" одесский биолог, доктор наук Иван Русев.

Напомним, ранее в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели пеликаны.

А тем временем на Закарпатье львы и тигры радуются зимней погоде.

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