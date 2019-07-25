В Украину из Европы идет жара: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Повышение температуры пройдет под аккомпанемент дождей с грозами, но мокро будет не везде

Фото: Сегодня

Сильная жара из Европы потихоньку перекочевывает в Украину. В ближайшие дни ожидается повышение температуры, местами будет больше 30 градусов. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться.

"Температура воздуха завтра еще вырастет не сильно, ожидается 23-27 градусов, но на юге уже где-то выскочит до 28-30 градусов. А в течение субботы-воскресенья на юге предполагается 29-33 градуса, в большинстве областей Украины 24-29 градусов. Дожди с грозами наиболее вероятные на западе и востоке. Север, центр и юг будут принадлежать преимущественно сухой солнечной погоде", – написала Диденко.

Завтра же, 26 июля, в Киеве ожидается 24-26 градусов с постепенным повышением на выходных до 26-29, местами в воскресенье до +30 градусов, сообщила синоптик. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум где-то какие-то локальные на окраинах.

"Будет много солнца и много тепла", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.

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