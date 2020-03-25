Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

В Украину из Турции эвакуировались более 400 украинцев

25 марта, 03:28

Елена Вус

В транзитной зоне а/п Стамбула находится около 100 украинцев

В Украину из Турции эвакуировались 430 украинцев, которые не могли вернуться домой до момента закрытия границы 16 марта.

Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

Реклама

"Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне а/п Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и скорейшего возвращения в Украину", – написал он в Twitter.

В тренде
Антициклон "Юрген" вернет в Украину потепление: когда ждать настоящей весны

Напомним, продолжается эпопея с 129 украинцами, которые застряли в Доминикане, где начались массовые беспорядки. Страна, которая существовала преимущественно за счет туризма, испытывает трудные времена. У населения нет средств для проживания, поэтому доминиканцы вынуждены выживать за счет грабежей и мародерства.

А "Российские железные дороги" назначили специальный поезд, который должен эвакуировать российских граждан из Украины в РФ и доставить украинцев, которые захотят вернуться на родину. Как сообщили в пресс-службе компании, специальный поезд №906/905 отправится по маршруту Киев – Москва – Киев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция эвакуация Украина коронавирус эвакуация украинцев COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 мартаУкраина
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Картина карантина: что творится в супермаркетах
Картина карантина: что творится в супермаркетахУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерам
Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерамЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...