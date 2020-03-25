В Украину из Турции эвакуировались более 400 украинцев

В Украину из Турции эвакуировались 430 украинцев, которые не могли вернуться домой до момента закрытия границы 16 марта.

Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

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"Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне а/п Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и скорейшего возвращения в Украину", – написал он в Twitter.

Напомним, продолжается эпопея с 129 украинцами, которые застряли в Доминикане, где начались массовые беспорядки. Страна, которая существовала преимущественно за счет туризма, испытывает трудные времена. У населения нет средств для проживания, поэтому доминиканцы вынуждены выживать за счет грабежей и мародерства.

А "Российские железные дороги" назначили специальный поезд, который должен эвакуировать российских граждан из Украины в РФ и доставить украинцев, которые захотят вернуться на родину. Как сообщили в пресс-службе компании, специальный поезд №906/905 отправится по маршруту Киев – Москва – Киев.

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