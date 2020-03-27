В Украину из Турции завозили поддельные тесты на коронавирус: подробности и фото

Поддельная продукция завозилась в Украину в контейнерах с одеждой

В то время как Испания вернула Китаю некачественные тесты на COVID-19, Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам.

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"Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице. Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1 млн гривен", - сообщили в СБУ.

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Продолжается розыск и установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что три украинских производителя испытывают тест-систем ПЦР-диагностики и в ближайшее время их запустят в серийное производство.

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