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В Украину летят элитные десантники США – Чалый

Сегодня, 10:14

Американские десантники будут проводить тренировки наших военных в Яворовском центре боевой подготовки

Фото: Flickr
В Украину летят элитные десантники США – Чалый //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/575/9e5/5c65759e5d6e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/575/9e5/5c65759e5d6e4.jpg Украина Американские десантники будут проводить тренировки наших военных в Яворовском центре боевой подготовки

В ближайшее время в Украину прибудут 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США для тренировок наших военных в в Яворовском центре боевой подготовки. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в США Валерия Чалого.

"Клокочущее орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал он.

Валерий Чалый отметил, что недавно как раз говорил о важности военного стратегического партнерства Украины и США с Марком Милли, начальником штаба Армии США, которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов.

"Убедился – это боевой генерал слов на ветер не бросает", – написал Чалый.

Ранее Чалый заявил, что США готовы давать Украине больше вооружений.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия. По его словам, Вашингтон подал Киеву сигнал о возможном углублении сотрудничества в сфере обороны.

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Тег США, Украина, Чалый

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