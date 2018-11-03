В Украину на заработки из-за границы: кто приезжает и чем занимаются

Иностранцы едут в Украину не только, чтобы познакомиться с местной культурой и отдохнуть, но и на заработки. По данным Госслужбы занятости, в 2018-м в Украине трудились 14 тыс. иностранцев, которые прибыли из 113 стран. Лидерами по импорту работников стали Турция, Россия и Китай (см. ин

фографику). Чаще всего они занимали руководящие посты в местных компаниях, возглавляли экономические и маркетинговые отделы. Среди иностранных трудяг есть также преподаватели вузов, массажисты и даже строители. В местных ресторанах можно встреть итальянских и французских шеф-поваров, английскому украинцев учат педагоги из Британии, США, Канады и даже Нигерии. К примеру, в Одессе мастерство ушу преподает именитый мастер из Китая, днепряне учатся танцевать бачату под руководством тренера из Анголы.

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А вот дороги в Харькове ремонтирует интернациональная бригада.

"Я уже третий год приезжаю в Украину работать. Девять месяцев строим вам дороги, а три месяца провожу с семьей в родной Армении", — рассказывает водитель дорожной фрезы Миша, с улыбкой переводя непривычное для слуха армянское имя.

Парень уверяет, что с радостью трудился бы и на родине, но там сложнее устроиться на работу с достойным заработком.

"Здесь за месяц я получаю около $1000—1500 в зависимости от сложности работы и загруженности, там — в четыре раза меньше, а прокормить семью, имея такой доход, сложно. Но даже во время отдыха от дорожного строительства не сижу без дела и в Армении подрабатываю механиком, ремонтируя машины", — рассказывает парень.

Азербайджанец: спасает животных

Иностранцы едут к нам не только трудиться по найму, но и часто создают рабочие места, открывая собственный бизнес. Так, бельгиец Поль Ван дер Ховен открыл недалеко от Львова небольшое

деревообрабатывающее предприятие, на котором создают детали для деревянных домиков и продают за границу.

А вот для бизнесмена и зоозащитника Эльшана Мехтиева Украина уже практически стала второй родиной. В 2001-м он приехал к нам из Баку — привлекла языковая среда и экономическая составляющая.

"Украина находится в очень грамотном экономическом и географическом положении. Тогда здесь еще толком не было выставочного бизнеса. Как любой стартап, бизнес нужно начинать не там, где рынок насыщен, а там, где он пуст. И я его запустил", — рассказывает "Сегодня" Мехтиев.

Однако кризис 2008-го вынудил перевести бизнес в Европу. Сейчас бизнесмен живет между двумя городами — Киевом и Кельном. В Украине он создает и поддерживает волонтерские зоозащитные проекты.

"В Украине катастрофическое отношение к животным. Здесь мне удалось создать проект под названием I Help Dog. В первую очередь, он занимается отловом, стерилизацией и выпуском в среду обитания бездомных щенков. В рамках проекта "Едем домой" мы бесплатно транспортируем по всей стране щенков, которых хотят забрать в семью. Но в основном мы занимаемся вакцинацией, стерилизацией, послеоперационным уходом и выпуском в среду обитания тех собак, которые попали к нам в руки", — поясняет волонтер.

Сравнивать жизнь в родном Азербайджане и Украине мужчина не берется, ведь на родине не был почти 20 лет. А вот у европейцев советует учиться состраданию к животным.

"В Кельне зоозащита существует для мирного протеста: против цирка и шуб из натурального меха. Там люди понимают, что если они не могут выйти с собачкой на прогулку, то им ее не разрешат завести. Кроме того, чтобы ее завести, нужно пройти курсы кинологии. Нам к такому уровню ответственности еще нужно прийти", — отмечает Эльшан Мехтиев.

Эльшан Мехтиев. Помогает привить любовь к братьям меньшим

Камерунец: "В Украине спокойно"

Пополняют ряды работников и студенты-иностранцы, которые не спешат возвращаться на родину по окончании вузов. Камерунец Лисбон приехал в Украину в 2014-м. В детстве парень мечтал стать хирургом, а воплотить желание решил в Днепре. Сейчас 28-летний иностранец успешно совмещает интернатуру в детской городской больнице №3, а на досуге подрабатывает в сфере недвижимости.

"Я помогаю иностранным гостям, которые приезжают в Днепр, находить жилье. Я хорошо говорю по-русски, а они много общаться на этом языке не могут. Поэтому я помогаю им при общении с арендаторами. Однако это весьма нелегкая задача, потому что здесь мало людей, которые хотят сдавать свои квартиры выходцам из Африки", — рассказывает нам Лисбон.

Днепр иностранный гость выбрал не случайно, а из соображений экономии. Парень признается, получить образование медицинского профиля на английском здесь дешевле всего, по сравнению с другими украинскими вузами.

"Кроме того, люди здесь говорят на русском языке, а в большинстве других городов — на украинском. А поскольку мы учили только русский, выбор был невелик. Потому вместе с товарищами решили ехать в Днепр", — отмечает студент.

Парень уверяет, что образование в его родном Камеруне не уступает по качеству украинскому, однако выбор вузов у нас гораздо больше.

А вот возвращаться на родину камерунец не спешит. Благодаря богатым запасам нефти экономика республики считается одной из самообеспеченных в Африке, но половина населения пребывает за чертой бедности, а уровень безработицы достигает 30%.

Потому парень всеми силами пытается задержаться в Украине.

"Многие вернутся домой. Я буду смотреть по возможности. Сейчас даже закон нам не позволяет оставаться в Украине и официально работать. Но впереди еще два года интернатуры. Многое может поменяться. Я бы остался здесь, чтобы работать. Украина — хорошая, спокойная страна", — говорит Лисбон.

Итальянец: полюбил Одессу

Итальянский шеф-повар Роберто Амароли много путешествовал, работал в Парагвае, Турции, Испании. А девять лет назад он решил остаться в Украине — влюбился. Три месяца назад шеф открыл собственный ресторан в центре Южной Пальмиры, где знакомит одесситов с аутентичной итальянской кухней: готовят здесь по рецептам бабушки и мамы, которые также были рестораторами. В интерьере заведения по фотографиям воспроизвели дизайн старого ресторана его бабушки Летиции в Болонье. Хозяин этого маленького островка Италии в Одессе категорически отказывается говорить о политике, оставляя ее на рассмотрение украинцев, зато увлеченно рассуждает о культуре.

"Когда едешь в другую страну на работу, нужно понимать ее культуру. Я не хочу делать маленькую Италию из Одессы, ресторан — это ресторан, но я живу тут, в Украине", — говорит синьор Амароли, поясняя, что, знакомясь с людьми, пытается понять их привычки, хотя некоторым удивляется до сих пор. "Люди такие странные вещи делают... Например, пьют капучино, когда что-то едят. В Италии никогда так не делают, капучино, молоко никто не заедает! — удивляется шеф. — И ваша еда совершенно другая. Например, вы варите супы, в которых много воды. Мы же в таком случае просто варим пасту и подаем к ней стакан воды на стол".

К слову, работа кухни в Украине на первых порах повергала его в шок.

"Самой сложной была тотальная разница культур в работе и гастрономии. Когда я пришел в 2009 году в Севастополь, там был юрский период гастрономии, это была травма, — вспоминает шеф, как недоваренную пасту подавали под названием al dente ("хрустящей". — Авт.), а недожаренное мясо выносили гостям, называя его medium (средняя степень. — Авт.). — Тогда готовили, как в советское время, как будто по рецептам для советских поваров. Мясо! Маленький отличный медальончик я даю своему повару, а он берет молоток и бьет его! Я в шоке, а он говорит — это отбивная".

Правда с тех пор, по словам нашего собеседника, многое изменилось к лучшему

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А вот местная кухня, наоборот, приятно удивила. Улыбаясь, шеф вспоминает форшмак, помидоры "Микадо" и закарпатский банош с грибами:

"Где в Украине всегда хорошо кушали, так это в Одессе, Хмельницком, Львове, Закарпатье. Там, где люди уважают традиционную кухню и местные продукты. В Киеве чуть сложнее, там в ресторанах много бизнеса, лучше кушать в маленьких городах".

Времени специально изучать язык у шефа не было. Русский учил прямо на кухне во время работы, а с украинским познакомился только в 2014-м, после переезда из Крыма в Киев.

"В Киеве люди после Майдана стали принципиально разговаривать только по-украински, и я ничего не понимал, внезапно начал учить новый язык. Эти языки похожи, но есть много нюансов", — рассказывает Амароли.

В своем ресторане он сделал меню на русском и украинском языках и полушутя рассматривает вариант добавить еще меню на турецком, оглядываясь на частую публику.

И хотя Одесса меньше походит на Италию, чем богатый итальянскими мигрантами Буэнос-Айрес или горно-морской Крым, здесь Амароли все же нравится.

"Я люблю Одессу, потому что это перекресток разных культур. Тут большая диаспора евреев, есть русские, украинцы, все перемешано, и этот микс языков, культур, гастрономии делает город специфическим. Он мультикультурный и мультирелигиозный. Когда вы гуляете по улице Екатерининской, видите пять видов церквей, и все разные! Это хорошо, потому что город открытый", — считает синьор Роберто, сравнивая потенциал Одессы с силой мультикультурного Лондона или Нью-Йорка.

Роберто Амароли. Полюбил банош и выучил украинский, но удивлялся отбивным из отборного мяса. Фото: П. Мордынская

Словенец: готовит гольфистов и ищет жену

41-летний словенец Славко Паплер прибыл в Харьков минувшей весной. Сейчас он заведует отделом гольфа в Superior Golf & Spa Resort и тренирует опытных спортсменов. Славко Паплер, который с 1996-го является сертифицированным тренером PGA (Professional Golfers’ Association), говорит, что за это время воспитал около тысячи гольфистов. Будучи школьником, он "заболел" гольфом и пошел подрабатывать кедди.

"Я влюбился в игру и старался попасть на поле почти каждый день. До сих пор точно помню, что дорога от школы до гольф-клуба на велосипеде занимала ровно восемь минут!" — рассказал нам Славко.

За два года работы кедди он умудрился накопить на первые клюшки, а уже через год, в

­1993-м, стал лучшим гольфистом-любителем Словении. "Гольфом я занимаюсь около 30 лет, а профессиональным тренером стал сразу по окончании школы", — говорит Славко, уверяя, что всегда хотел быть тренером, а не игроком.

Впервые в Украину Славко приехал в прошлом году по приглашению друзей-украинцев.

"Сначала побывал у подруги в Киеве, а затем вместе поехали к друзьям в Харьков", — рассказывает мужчина.

Во время поездки ему посчастливилось познакомиться с собственником местного гольф-курорта и получить предложение о сотрудничестве. Вакансия заинтересовала иностранца, и весной он официально вышел на работу в Украине. Паплер координирует деятельность на поле и тренирует уже опытных гольфистов. Он гордится многими учениками, среди которых есть и 17-летний чемпион Украины по гольфу Иван Маловичко, который попал в мировой любительский гольф-рейтинг.

"Я хочу помочь развивать этот вид спорта в Украине и поделиться знаниями", — рассказал нам тренер.

Обосноваться в Харькове иностранцу было несложно, к тому же несколько лет назад он выучил русский, потому недопонимания с окружающими не возникает. Он мало бывает в городе, потому что почти все время находится на поле. Жить в Харькове словенцу интересно, но харьковчан он называет "напряженными". Зато восхищается красотой украинских девушек.

"Вы, украинки, такие… интересные и очень красивые. Могу сказать, что много где бывал, но украинки самые красивые", — рассказывает словенец, мечтая найти суженую.

Любит Славко и украинскую традиционную кухню, среди кулинарных фаворитов — борщ, солянка и окрошка.

Славко Паплер. Помогает украинцам полюбить гольф. Фото: superiorresort.com