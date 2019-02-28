В Украину не пустили более 1500 граждан России

В то же время порядка сотни украинских граждан не смогли попасть в Российскую Федерацию

В Крым стало ездить меньше людей. Фото: Facebook

В Украину не пустили более 1500 граждан России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg 2019-02-28T20:16:53+02:00 Украина В то же время порядка сотни украинских граждан не смогли попасть в Российскую Федерацию

За два первых месяца этого года сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в праве попасть в страну около 1,5 тыс. российских граждан, сообщил 28 февраля спикер ГПСУ Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", – сказал он.

Кроме того, по его словам, из-за действий российских пограничников в Российскую Федерацию не смогли попасть порядка ста украинских граждан.

"Не пропуск через границу в РФ – около 100. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на "Гоптовке" где-то недели три назад", – сказал он.

Напомним, что в начале месяца в погранведомстве отчитали об отказе в пересечении границы более 900 граждан Российской Федерации.

Кроме того, недавно Слободян рассказывал, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.

Также сообщалось, что российские пограничники без объяснений не пропускают на территорию РФ украинцев.

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