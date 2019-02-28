В Украину не пустили более 1500 граждан России
В то же время порядка сотни украинских граждан не смогли попасть в Российскую Федерацию
За два первых месяца этого года сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в праве попасть в страну около 1,5 тыс. российских граждан, сообщил 28 февраля спикер ГПСУ Олег Слободян.
"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", – сказал он.
Кроме того, по его словам, из-за действий российских пограничников в Российскую Федерацию не смогли попасть порядка ста украинских граждан.
"Не пропуск через границу в РФ – около 100. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на "Гоптовке" где-то недели три назад", – сказал он.
Напомним, что в начале месяца в погранведомстве отчитали об отказе в пересечении границы более 900 граждан Российской Федерации.
Кроме того, недавно Слободян рассказывал, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.
Также сообщалось, что российские пограничники без объяснений не пропускают на территорию РФ украинцев.
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