Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украину не пустили более 1500 граждан России

Сегодня, 20:16

В то же время порядка сотни украинских граждан не смогли попасть в Российскую Федерацию

В Крым стало ездить меньше людей
В Крым стало ездить меньше людей. Фото: Facebook
В Украину не пустили более 1500 граждан России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg Украина В то же время порядка сотни украинских граждан не смогли попасть в Российскую Федерацию

За два первых месяца этого года сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в праве попасть в страну около 1,5 тыс. российских граждан, сообщил 28 февраля спикер ГПСУ Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", – сказал он.

Кроме того, по его словам, из-за действий российских пограничников в Российскую Федерацию не смогли попасть порядка ста украинских граждан.

"Не пропуск через границу в РФ – около 100. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на "Гоптовке" где-то недели три назад", – сказал он.

Напомним, что в начале месяца в погранведомстве отчитали об отказе в пересечении границы более 900 граждан Российской Федерации.

Кроме того, недавно Слободян рассказывал, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.

Также сообщалось, что российские пограничники без объяснений не пропускают на территорию РФ украинцев

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, пограничники, слободян, граница Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину не пустили более 1500 граждан России". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ – Слободян

Сегодня, 11:49

Наблюдать за украинскими выборами россиянам не разрешили, поэтому их не будут пускать на территорию страны

Россиянин предлагал пограничникам 200 долларов за пропуск в Украину

9 января, 12:57

Попытка дачи взятки состоялась в аэропорту "Жуляны"

Пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

13 января, 11:24

Международные преступники пытались попасть через столичный аэропорт и границу с Молдовой

Пытался подкупить пограничников: россиянину запретили въезд в Украину на три года

13 января, 15:09

Гражданину России запретили въезжать в Украину, потому что он не смог объяснить цель визита, но его это не остановило

В аэропорту "Борисполь" иностранец напал на пограничника

25 января, 11:19

Мужчина не хотел покидать территорию Украины и лететь обратным рейсом

Украинские пограничники не впустили в Украину восьмерых моряков РФ

24 января, 13:55

Восьмерым морякам запретили въезжать на территорию Украины сроком на 3 года

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Усику пообещали проломить голову за Лавру

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

“Ты не актриса на сцене”: Камилла объявила бойкот Меган Маркл
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским