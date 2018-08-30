В Украину не пустили российского дипломата

Сегодня, 17:48

Сотрудник консульства РФ хотел попасть в Украину, несмотря запрет на въезд

Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

Сотрудники Харьковского пограничного отряда 30 августа не пропустили в Украину российского дипломата, которому запрещен въезд, сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.

Как сообщается, российский дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля "Харьков-Пассажирский" на поезде "Москва – Харьков", хотя въезд в страну ему запрещен до 2023 года.

"При осуществлении проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года", – рассказали в погранслужбе.

Согласно сообщению, гражданина РФ не пропустили на территорию Украины и возвратили в Российскую Федерацию.

Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы будут штрафоваться и за нарушение запрета въезда в Украину, и за неповиновение пограничникам, и за нахождение в стране по недействительным или просроченным документам.

Напомним, с 1 января на пограничных пунктах пропуска в Украине начал действовать режим биометрического контроля для граждан 71 государства, которые въезжают в Украину.
пограничники, дипломат, гпсу, запрет на въезд

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"Сегодня"

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