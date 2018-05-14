В Украину не пустили российскую певицу: стала известна причина

Сегодня, 15:12

Экс-солистку "Ночных снайперов" остановили в аэропорту "Жуляны" и отправили обратным рейсом

Светлана Сурганова. Фото: acebook.com/surganovaofficial
Светлана Сурганова. Фото: acebook.com/surganovaofficial

Известную российскую артистку экс-солистку группы "Ночные снайперы", а ныне лидера группы "Сурганова и Оркестр" Светлану Сурганову пограничники киевского аэропорта "Жуляны" не пустили в Украину и отправили обратным рейсом. Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, в Украину ее не пустили из-за незаконного ранее посещения оккупированного Россией Крыма.

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова. В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 она действительно посещала Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и спустя два дня вернулась в Россию. В Украину Светлана прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма", – написал Слободян.

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В результате пограничники приняли решение о запрете въезда в Украине российской артистке сроком на три года.

В ГПСУ отметили, что всего в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям РФ, которые незаконно посещали Крым.

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Напомним, 14 апреля российского рэпера Мота не пустили в Украину. Музыкант не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.

Также недавно случился казус у двух россиян в "Борисполе", которых выдворили из Украины. Поначалу с гражданами России не было проблем, пока у них не обнаружили интересную находку – на их чемодане была примотана георгиевская ленточка, которую они отказались снять по требованию пограничников, так как эта символика запрещена в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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