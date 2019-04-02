В Украину ненадолго вернется снег: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Снег будет идти из-за понижения температуры воздуха, а местами ночью будет мороз
Завтра, 3 апреля, на востоке Украины будет идти дождь с мокрым снегом, а также снизится температура воздуха. На остальной территории страны сухо, но не жарко. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Она пояснила, что холод и порывистый ветер принесли в Украину северо-восточные воздушные потоки. Хотя прохладную погоду разбавит солнцем антициклон, который господствуют сейчас над Украиной.
"В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода. И только хвост фронта зацепит наши восточные области, где пройдут небольшие дожди и даже снег. Снег, потому что там будет холоднее, днем 2-6 градусов тепла, а ночью небольшой мороз. Небольшие "минусы" ночью вероятны также во всей Украине, однако днем потеплеет до 6-11 градусов, а на западе до 7-12 градусов", – написала Диденко.
В Киеве среда обещает быть снова солнечной, с чистым небом, отмечает синоптик. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух – холодноватым. Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до 8-10 градусов выше нуля.
Диденко добавила, что потепление придет на выходных – 6-7 апреля ожидается 12-15 градусов и солнечная погода.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
А вот в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги прошедшего первого месяца весны. Оказалось, что март вошел в десятку самых теплых за 139 лет. Например, средняя температура в Киеве составила +5,1 градуса, и была на 4,4 градуса теплее климатической нормы.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как под конец марта снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.
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