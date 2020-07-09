В Украину ненадолго заглянет жара: какой будет погода в ближайшие дни

Завтра в Украину придет антициклон Xabi, поэтому почти везде будет солнечно

Пока западная Украина продолжает страдать от непогоды, на остальной территории страны ожидается солнце и жара. И если завтра будет не сильно жарко, то на выходных температура превысит отметку в 30 градусов. Дождей стоит ждать в западных областях.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в Украину придет антициклон Xabi, поэтому практически повсеместно ожидается сухая и солнечная погода.

"Однако во второй половине дня 10 июля в западных областях Украины появятся дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 12-19 градусов, завтра днем ​​еще дышим свободно, 24-29 градусов, на юге местами до +30", – написала Диденко.

В Киеве синоптик прогнозирует практически идеальную погоду – без осадков и максимальная температура воздуха 26-27 градусов.

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А вот в субботу и воскресенье снова станет жарче – столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

"В субботу жара в Украине захочет взять реванш, температура воздуха повысится до 27-33 градусов. Локальные дожди только в западной части. В воскресенье, на Петра и Павла, в западных областях, из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы, ощутимо похолодает и пройдут грозовые ливни. На остальной территории преимущественно сухо, разве что в Крыму и в Николаевской области местами пройдут грозовые дожди", – сообщила Диденко и добавила, что с понедельника в Киеве снова спадет температура воздуха до комфортной.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

А в Киеве проезжая часть в Святошинском районе превратилась едва ли не в реку:

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