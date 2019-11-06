Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

В Украину ненадолго заглянет похолодание: синоптик рассказала об изменении погоды

6 ноября, 13:22

Температура воздуха немного снизится, однако это ненадолго – через пару дней снова потеплеет

/ Фото: Pixabay

Пока сегодня в Украине штормовое предупреждение, завтра, 7 ноября, в ряде областей немного похолодает, но в некоторых регионах будет в районе 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину завтра придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на запад и север. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.

"Поскольку фронт холодный, то и, соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях – в северной и западной части в течение дня ожидается 9-14 градусов. Однако на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и 15-22 градуса. Ветер, наконец, успокоится", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве 7 ноября вероятен дождь, особенно вечером. В столице завтра похолодает, в течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться в районе 10 градусов.

Синоптик добавила, что и 8 ноября будет еще свежо, а вот 9-10 ноября снова потеплеет.

В тренде
Первый температурный рекорд ноября и еще 6 самых горячих месяцев в истории наблюдений
Из архива "Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода похолодание прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Потеплеет до +20, но будут
Потеплеет до +20, но будут "сюрпризы": синоптик рассказала о погоде в УкраинеУкраина
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика
Растаможка
Растаможка "евроблях": в Украине запустили онлайн-калькуляторАвто
В
В "Нафтогазе" раскритиковали претензии России из-за решений СтокгольмаЭкономика
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверки
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверкиПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...