В Украину ненадолго заглянет похолодание: синоптик рассказала об изменении погоды

Температура воздуха немного снизится, однако это ненадолго – через пару дней снова потеплеет

/ Фото: Pixabay

Пока сегодня в Украине штормовое предупреждение, завтра, 7 ноября, в ряде областей немного похолодает, но в некоторых регионах будет в районе 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину завтра придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на запад и север. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.

"Поскольку фронт холодный, то и, соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях – в северной и западной части в течение дня ожидается 9-14 градусов. Однако на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и 15-22 градуса. Ветер, наконец, успокоится", – написала Диденко.

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В Киеве 7 ноября вероятен дождь, особенно вечером. В столице завтра похолодает, в течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться в районе 10 градусов.

Синоптик добавила, что и 8 ноября будет еще свежо, а вот 9-10 ноября снова потеплеет.

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Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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