В Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для МВД

Воздушное судно будет использовано для системы авиабезопасности МВД

Вертолет Super Puma Н225 в Киеве / Фото: mvs.gov.ua

Во вторник, 24 декабря, вертолет Super Puma Н225 приземлился в киевском аэропорту "Жуляны". Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД.

После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба МВД.

Эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы.

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Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) – Линц (Австрия) – Сибул (Румыния) – Брашов (Румыния) – Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Национальной гвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниями.

Кроме того, в течение 2020 планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

С начала действия контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два – для Национальной гвардии.

Напомним, Украина закупила у Франции вертолеты для МВД за 555 млн евро. Контракт предусматривает поставку 55 вертолетов Airbus Helicopters.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, получая первые вертолеты Airbus H225 Super Puma для ГСЧС и Нацгвардии, что система гражданской авиабезопасности Украины будет на уровне Германии и Франции.

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