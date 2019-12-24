Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

В Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для МВД

24 декабря, 17:05

Воздушное судно будет использовано для системы авиабезопасности МВД

Вертолет Super Puma Н225 в Киеве

Вертолет Super Puma Н225 в Киеве / Фото: mvs.gov.ua

Во вторник, 24 декабря, вертолет Super Puma Н225 приземлился в киевском аэропорту "Жуляны". Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД.

После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба МВД.

Эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы.

Реклама

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) – Линц (Австрия) – Сибул (Румыния) – Брашов (Румыния) – Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Национальной гвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниями.

Кроме того, в течение 2020 планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

В тренде
Сильные дожди на западе и метель в Карпатах: чего ожидать от погоды 24 декабря (карта)

С начала действия контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два – для Национальной гвардии.

Напомним, Украина закупила у Франции вертолеты для МВД за 555 млн евро. Контракт предусматривает поставку 55 вертолетов Airbus Helicopters.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, получая первые вертолеты Airbus H225 Super Puma для ГСЧС и Нацгвардии, что система гражданской авиабезопасности Украины будет на уровне Германии и Франции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вертолет МВД Украины Airbus Super Puma Н225

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
После встречи с Зеленским украинские АЗС резко опустили цены на бензин
После встречи с Зеленским украинские АЗС резко опустили цены на бензинАвто
В Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человек
В Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человекДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...